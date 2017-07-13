БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости. Москва не поддерживает президента Сирии Башара Асада, а привержена резолюции СБ ООН, в которой говорится, что судьбу САР и сирийского лидера может решать только народ этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы Асада не поддерживаем, мы привержены резолюциям СБ ООН. В случае с Сирией там записано черным по белому, за это голосовали все,…" судьбу Сирии может решить только сирийский народ", — сказал Лавров, выступая в фонде Кербера в Берлине.

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