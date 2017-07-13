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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская оппозиция считает необходимой операцию против курдов

15:4713.07.2017
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© AP Photo / Syrian Democratic ForcesЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фотоЧлен Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Democratic Forces

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) считает необходимой операцию против сил сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) на севере страны при поддержке Турции, сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на одного из командиров ССА Ахмеда Османа.

Боевик курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Представитель коалиции от США прибыл в подконтрольный курдам район в Сирии
"Мы обязаны провести операцию против PYD в северном пригороде Алеппо, так как необходимо покончить с оккупацией районов на сирийско-турецкой границе. Иным путем невозможно обеспечить возвращение около 200 тысяч мирных жителей, которые были вынуждены покинуть населенные пункты на сирийско-турецкой границе", — сказал Осман.

По его словам, в последние недели жители района Тель-Рыфат к югу от города Аазаз и его окрестностей организуют акции с требованием очистить регион от сил PYD.

"Бойцы ССА готовы сделать это. Просим Турцию поддержать нас, как это было во время операции "Щит Евфрата". Вначале мы потребуем от боевиков PYD покинуть села на сирийско-турецкой границе по-хорошему, чтобы избежать боев и человеческих жертв. Но если террористы откажутся, то ССА не останется ничего другого, как вступить в бой", — сказал Осман в кулуарах межсирийских переговоров в Женеве.

По его словам, после вывода сил PYD из района Тель-Рыфат и его окрестностей может начаться операция по освобождению района Африн, расположенного через границу от турецкой провинции Хатай.

"Африн имеет стратегическое значение, потому что террористы захватили села в регионе, используя живую силу, привлеченную именно в этот район. Если Африн останется под контролем боевиков, то террористическая угроза Аазазу и районам, освобожденным в рамках операции "Щит Евфрата", сохранится", — сказал полевой командир.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эрдоган заявил, что Турция не будет учитывать интересы курдов в Сирии
По его словам, силам PYD не следует полагаться на поддержку США, если против них начнется операция в Африне. "Считаю, что поддержки они не получат. Вашингтон ясно дал понять, что не хочет, чтобы ССА продвигалась к району Манбиджа, но про Африн ничего сказано не было", — сказал Осман.

Он добавил, что ССА готова вступить в бой с правительственной армией Сирии, если PYD передаст ей контроль над контролируемыми ею районами.

Как заявил на прошлой неделе министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает проведение военной операции в Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона.

Турция считает PYD и силы самообороны сирийских курдов террористическими организациями, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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chk17
Мавр своё дело сделал - мавра можно "кончать"!
15:49
13.07.2017
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