ВКП просит ООН уделять внимание не только техническим встречам по Сирии

ЖЕНЕВА, 13 июл — РИА Новости. Делегация Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции на переговорах в Женеве обратилась к спецпредставителю ООН по Сирии Стаффану де Мистуре не фокусироваться исключительно на технических дискуссиях в ходе нынешнего раунда, заявил член делегации ВКП Абдул Хаким Башар.
Основным итогом предыдущего, майского раунда переговоров стал запуск технических встреч представителей трех групп оппозиции и экспертов ООН для обсуждения вопросов конституции и законодательства.
"Мы также подчеркнули, что рабочие документы, которые разрабатывают на этих экспертных встречах, не являются официальными, пока их не одобрил ВКП. Также мы просим четкой повестки перед началом каждого раунда", — отметил член оппозиционной делегации.
На нынешних переговорах повестка технических дискуссий стала включать борьбу с терроризмом, управление и вопрос выборов.
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