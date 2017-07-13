ВКП просит ООН уделять внимание не только техническим встречам по Сирии

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 13 июл — РИА Новости. Делегация Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции на переговорах в Женеве обратилась к спецпредставителю ООН по Сирии Стаффану де Мистуре не фокусироваться исключительно на технических дискуссиях в ходе нынешнего раунда, заявил член делегации ВКП Абдул Хаким Башар.

"Вчера мы послали письмо де Мистуре, в котором мы заявили, что не принимаем подобного формата технических дискуссий на переговорах. Технические команды могут продолжать работу параллельно с официальными переговорами, но не в качестве альтернативы", — заявил он РИА Новости.

Основным итогом предыдущего, майского раунда переговоров стал запуск технических встреч представителей трех групп оппозиции и экспертов ООН для обсуждения вопросов конституции и законодательства.

"Мы также подчеркнули, что рабочие документы, которые разрабатывают на этих экспертных встречах, не являются официальными, пока их не одобрил ВКП. Также мы просим четкой повестки перед началом каждого раунда", — отметил член оппозиционной делегации.

На нынешних переговорах повестка технических дискуссий стала включать борьбу с терроризмом, управление и вопрос выборов.

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