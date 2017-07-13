Источники сообщили, когда состоится "Женева-8"

ЖЕНЕВА, 13 июл – РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве планируется провести в сентябре, после встречи по Сирии в Астане, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров, и подтвердил источник в одной из делегаций.

"Новый раунд пройдет в сентябре, после встречи по Сирии в Астане, которая запланирована на конец августа", — сказал один из собеседников агентства.

Источник в одной из сирийских делегаций подтвердил информацию о том, что встреча в Женеве будет после астанинских переговоров, в середине сентября, до Генеральной Ассамблеи ООН.

Седьмой раунд межсирийских переговоров начался в понедельник в Женеве. Он проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов России и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

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