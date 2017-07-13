МИД считает сомнительной версию США о сбросе Дамаском бомбы на Хан-Шейхун

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Версия Вашингтона о сбросе с самолета ВВС Сирии авиабомбы с зарином под Хан-Шейхуном вызывает серьезные сомнения, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Американская версия о сбросе с самолета ВВС Сирии авиабомбы с зарином вызывает серьезные сомнения. На многочисленных фотографиях и видео с места происшествия никаких фрагментов авиабомбы рассмотреть нельзя. Зато в воронке от взрыва отчетливо видна какая-то металлическая труба, которая наводит на мысль о том, что начиненный зарином боеприпас был взорван на земле теми группировками боевиков, которые контролируют район Хан-Шейхуна", — заявил Ульянов.

Ульянов отметил, что некоторые снятые оппозицией видеоматериалы свидетельствуют в пользу постановочного характера инцидента в Хан-Шейхуне. По его словам, на видео "запечатлены люди в суперсовременных защитных комбинезонах и машина скорой помощи, прибывшая, судя по всему, из одного из соседних государств".

"Видеозапись сообщает, что они прибыли на место происшествия сразу же после взрыва. Такая высокая степень готовности к реагированию, причем не в мегаполисе, а в маленьком провинциальном городке с 40-тысячным населением наводит на мысль, что "спасатели" оказались на месте происшествия еще до того, как оно произошло", — заявил российский дипломат.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет. Как позже заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

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