МИД России: США отчаянно препятствуют посещению экспертами авиабазы Шайрат

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. США отчаянно препятствуют посещению сирийской авиабазы Шайрат международными экспертами, несмотря на приглашение со стороны правительства Сирии, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

По его словам, в ситуации с инцидентом в Хан-Шейхуне Дамаск был "назначен" Вашингтоном еще до начала какого-либо расследования.

"Казалось бы, элементарная логика подсказывает, что в этой ситуации Вашингтон должен был бы настаивать на срочном посещении Шайрата специалистами ООН и ОЗХО, дабы на международном уровне уличить Дамаск в нарушении Конвенции о запрещении химоружия и предотвратить "очередное использование режимом (президента Сирии Башара) Асада химического оружия против собственного населения". Но нет, Соединенные Штаты отчаянно препятствуют посещению авиабазы международным персоналом, несмотря на приглашение со стороны правительства Сирии и его готовность гарантировать безопасность поездки", — заявил Ульянов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет. Как позже заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат.

В среду директор ЦРУ Марк Помпео заявил, что разведсообщество США располагает весомыми доказательствами применения химоружия "сирийским режимом" 4 апреля в Хан-Шейхуне.

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