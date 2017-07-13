Тело погибшего в Сирии капитана Афанасова доставили на родину

УФА, 13 июл — РИА Новости. Тело российского военнослужащего Николая Афанасова, погибшего в Сирии при минометном обстреле со стороны террористов, доставили на родину в Оренбургскую область, где он будет похоронен 14 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора области.

Уроженец оренбургского города Соль-Илецк военный советник, капитан Николай Афанасов 1984 года рождения погиб 10 июля во время минометного обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Хама при исполнении служебного долга. Министерство обороны РФ сообщило о представлении Афанасова к государственной награде посмертно.

"Тело военнослужащего доставили в ночь на 13 июля. Его встречали с военными почестями на военном аэродроме", — сказал собеседник агентства.

Афанасов будет будет похоронен в родном городе Соль-Илецк Оренбургской области.

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