Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция — четыре, большинство из них в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"*и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели три гуманитарные акции. В городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны питьевой воды.
Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2011. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
*Террористическая организация, запрещена в России
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