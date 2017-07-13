Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция — четыре, большинство из них в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"*и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Хама – одно, Латакия – три, Дамаск – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений, из них в провинциях: Хама – одно, Хомс – одно, Дамаск – три", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели три гуманитарные акции. В городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны питьевой воды.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 1130 человек, медицинскую помощь — 207 местных жителей. Всего проведено 1476 гуманитарных акции. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2011. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещена в России

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