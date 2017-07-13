В горной Латакии восстановили почти 400 разрушенных боевиками домов

ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 июл – РИА Новости. Из 456 домов, разрушенных боевиками "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) в горных селениях Латакии, восстановлены и заселены 378, сообщил журналистам инженер-строитель Муханнад Муххамад, представляющий госструктуру, ведущую восстановление горной Латакии.

"Восстановительные работы в пяти горных поселениях вокруг города Эдли находятся на особом контроле у правительства Сирии и губернатора провинции — уже заселены 378 домов", — сказал Муххамад.

Он отметил, что к сентябрю в разоренных войной селениях будут сданы "под ключ" все жилые дома и социальные объекты.

Инженер добавил, что необходимая проектно-сметная документация была подготовлена специалистами в декабре прошлого года, а уже в январе 2017 года правительством Сирии были выделены необходимые 1,2 миллиарда лир (более 130 миллионов рублей).

"Дома уютные, просторные, со всеми дворовыми постройками и мебелью, спасибо правительству Сирии за то, что помнит и знает о каждой пострадавшей в этой войне семье", — говорит жительница селения Балута Илин Салим, отметив, что жилье предоставлено государством бесплатно.

В Балуте боевики "Джебхат- ан-Нусры" находились три недели. После того, как они были отброшены правительственными войсками в район Идлиба, из 800 жителей в живых остались чуть более 500 человек. По данным администрации губернатора Латакии, всего в пяти захваченных селах были уничтожены почти полторы тысячи мирных жителей. Экстремисты не щадили даже малолетних детей, со слезами на глазах вспоминает Илин Салим.

В школе Балуты, где некогда был штаб боевиков, еще витает запах свежей краски. Директор Хасан Селим Найв с гордостью показывает светлые классные комнаты, новую мебель и школьные доски. Но в наступающем учебном году он ждет лишь 25 учеников, вместо 70 учившихся ранее.

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