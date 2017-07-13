В горной Латакии восстановили почти 400 разрушенных боевиками домов

ЛАТАКИЯ (Сирия), 13 июл – РИА Новости. Из 456 домов, разрушенных боевиками "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) в горных селениях Латакии, восстановлены и заселены 378, сообщил журналистам инженер-строитель Муханнад Муххамад, представляющий госструктуру, ведущую восстановление горной Латакии.
Он отметил, что к сентябрю в разоренных войной селениях будут сданы "под ключ" все жилые дома и социальные объекты.
Инженер добавил, что необходимая проектно-сметная документация была подготовлена специалистами в декабре прошлого года, а уже в январе 2017 года правительством Сирии были выделены необходимые 1,2 миллиарда лир (более 130 миллионов рублей).
"Дома уютные, просторные, со всеми дворовыми постройками и мебелью, спасибо правительству Сирии за то, что помнит и знает о каждой пострадавшей в этой войне семье", — говорит жительница селения Балута Илин Салим, отметив, что жилье предоставлено государством бесплатно.
В школе Балуты, где некогда был штаб боевиков, еще витает запах свежей краски. Директор Хасан Селим Найв с гордостью показывает светлые классные комнаты, новую мебель и школьные доски. Но в наступающем учебном году он ждет лишь 25 учеников, вместо 70 учившихся ранее.
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