Трамп объяснил перемирие в Сирии успешным взаимодействием с Россией

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что установление перемирия в Сирии является примером успешного взаимодействия с Россией.

В интервью телеканалу CBN News Трамп сообщил, что считает установление перемирия в Сирии "важным примером успеха", которого он пока достиг во взаимодействии с Россией.

"Я считаю, что у нас была восхитительная встреча. Одна вещь, которую мы сделали — мы договорились о перемирии в важной части Сирии, где был ужасный бедлам и ужасающие убийства. И, кстати, сейчас прошло четыре дня (с этого момента). Перемирие держится на протяжении четырех дней", — отметил Трамп.

Он добавил, что предыдущие режимы перемирия "совсем не держались". "И это потому, что президент Путин и президент Трамп достигли соглашения, и теперь оно (перемирие) соблюдается", — добавил американский президент.

Трамп заявил также, что "не знает, что дальше будет происходить". "Возможно, они начнут стрелять опять. Но это (перемирие) держится, в отличие от всех других, которые ничего не значили", — уверен лидер США.

Ранее президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

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