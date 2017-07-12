Спецназ США помогает "Сирийским демократическим силам" в Ракке в боях с ИГ*

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Военнослужащие США оказывают помощь "Сирийским демократическим силам" в боях в городе Ракка с боевиками группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России), передает агентство Франс Пресс в среду.

По словам американского полковника Райана Диллона, представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*, военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа, "советуют, помогают и сопровождают" местные силы, передает агентство.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. В начале июля в коалиции сообщили, что СДС прорвали оборону боевиков в старом городе.

Альянс "Сирийских демократических сил" был создан 2015 году главным образом из курдских отрядов самообороны и арабских формирований. Совместно с коалицией во главе с США альянс ведет действия против ИГ* в провинции Ракка, которые Дамаск считает незаконными.

* Террористическая организация, запрещенная в России.