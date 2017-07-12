Лавров ответил на критику сотрудницы Госдепа

БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал представителям госдепа США не отставать от слежения за реальными событиями вокруг Сирии.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила о том, что Лавров "любит поговорить" и "забегать вперед" относительно создания в Аммане центра мониторинга по ситуации в Сирии.

"Я не понимаю, откуда эта дама может знать, что я люблю, что не люблю. Мы с ней не знакомы", — сказал министр на пресс-конференции после переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

Лавров подчеркнул, что документ о создании в Иордании центра мониторинга по Сирии подписан российскими, американскими и иорданскими представителями.

"Забегать вперёд, наверное, не надо никому, но и отставать в слежении за реальными событиями тоже, наверное, не помогает в профессии дипломата", — добавил он.

В понедельник Лавров сообщил, что РФ, США и Иордания создают в Аммане центр по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на юге Сирии. По словам министра, "этот центр будет на прямой связи с оппозиционными отрядами, с представителями правительственных сил".

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