Штайнмайер прокомментировал договоренности между Россией и США по Сирии

АСТАНА, 12 июл — РИА Новости. Договоренности между РФ и США по Сирии могут стать началом урегулирования конфликта в этой стране, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы подробно говорили в ходе беседы о том, что надеемся на то, что достигнутые договоренности между президентом (РФ Владимиром) Путиным и президентом (США Дональдом) Трампом о местно-ограниченном перемирии не могут быть концом согласия по сирийскому конфликту, но только началом для того, чтобы урегулировать этот конфликт и найти решение по данному конфликту", — сказал Штайнмайер по итогам переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

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