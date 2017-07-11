Косачев: переговоры по Сирии работают, большую роль в этом сыграла Россия

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что переговоры в Женеве по Сирии "работают", и немалую роль в этом сыграла Россия — инициатор переговоров в Астане.

Седьмой раунд межсирийских переговоров начался в понедельник в Женеве. Он проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов России и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН считает установление перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в урегулировании конфликта.

По словам сенатора, "осторожно оптимистичные высказывания" де Мистуры "отражают объективные процессы вокруг сирийской темы".

"Во-первых, сказываются серьезные удары, которые были нанесены боевикам ИГ – появились подтверждения что лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади действительно убит. Кроме того, иракские военные взяли оплот ИГ в этой стране — Мосул. Во-вторых, есть признаки того, что за дело готовы всерьез взяться совместно Россия и США, чем могут подать пример всем региональным игрокам. В Вашингтоне, как известно, специально отметили прогресс в создании зон деконфликтизации в Сирии, видя в этом надежду на возможное улучшение взаимодействия с Москвой в борьбе с общим врагом", — написал Косачев.

В-третьих, подчеркнул он, у разных сил оппозиции остается "все меньше сценариев, кроме как договариваться друг с другом и с Дамаском по всем ключевым темам". По словам де Мистуры, оппозиция, похоже, идет в сторону единой позиции по темам конституции и по 12 основным принципам будущего Сирии, которые разделяет и правительство.

"Ждать быстрого успеха пока не приходится, поскольку противоречия достаточно глубоки, как и амбиции различных сирийских сил. Однако самое важное – женевский формат работает, и немалую роль в этом сыграла позиция России, ставшая также инициатором астанинских переговоров, где, по мнению спецпосланника ООН должны обсуждаться "вопросы деэскалации", — заключил Косачев.