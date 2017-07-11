"Женева-7" продвигается вперед, стороны ищут точки соприкосновения

ЖЕНЕВА, 11 июл — РИА Новости. Второй день седьмого раунда межсирийских встреч в Женеве ("Женева-7") дал старт "настоящим" переговорам по борьбе с терроризмом между делегацией Дамаска и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Как заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари, юридические эксперты делегации Дамаска также впервые начали технические встречи с ООН по вопросам будущей конституции. Параллельные технические встречи проводят представители делегаций трех групп сирийской оппозиции, в случае которых можно говорить о процессе выработке единой позиции.

Седьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве в понедельник, как ожидается, он продлится до 15 июля и прорывных результатов не принесет.

В интервью РИА Новости де Мистура рассказал, насколько сблизились взгляды сирийских оппозиционных групп и делегации Дамаска по вопросам будущего Сирии, на каком этапе к переговорам подключатся курды и сколько еще раундов дискуссий состоится в Женеве до конца года.

Позиции сблизились

Одним из главных положительных моментов нынешних, во многом технических консультаций стало сближение взглядов групп оппозиции по будущему Сирии в том числе с делегацией Дамаска, которое ООН связывает с тем, что РФ и США всерьез приступили к обсуждению урегулирования.

"Сегодня впервые мы смогли добиться соприкосновения позиций среди них (групп оппозиции). Другими словами, я могу сказать, что оппозиция, кажется, идет в сторону единой позиции по темам конституции. Даже более того — по 12 основным принципам, которые касаются будущего Сирии, которые разделяет также правительство", — сказал де Мистура.

По его словам, сейчас, вместо того, чтобы разделиться, представители разных групп оппозиции работают в одной комнате, что невозможно было представить еще год назад. "Я был приятно удивлен тем, как много общих точек соприкосновения они могут найти, — добавил де Мистура. — Так что я вижу на данный момент очень зрелый подход".

В подтверждение мнения эмиссара ООН, представители трех групп сирийской оппозиции на переговорах в Женеве (ВКП, платформ "Москва" и "Каир") провели встречу с экспертами ООН для обсуждения выборов, заявил глава делегации платформа "Каир" сирийской оппозиции Фираз Халиди.

По его словам, на вечер вторника также запланирована вторая встреча делегаций оппозиции для "обмена мнениями и координации".

Сомнения в совместимости

Нынешний раунд переговоров проходит после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

Как заявил в комментарии РИА Новости старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин, переговорный процесс, несмотря на необходимость дискуссий, осложняется тем, что цели участников сирийского конфликта слишком несовместимы.

"Эти переговоры нужны, но я отношусь к ним пессимистически, потому что сирийские силы, действующие внутри страны (за исключением боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* — террористические группировки, запрещены в РФ), они совершенно разнообразны, имеют совершенно разных покровителей вне Сирии и преследуют свои собственные цели", — сказал Сажин.

По его мнению, не стоит ожидать конкретных решений и по итогам начавшегося очередного раунда переговоров в Женеве, "потому что практически все умеренные оппозиционеры выступают за уход президента Сирии Башара Асада".

"Поэтому здесь очень сложно говорить о подвижках в этом плане, потому что этих переговоров уже было достаточно много, тем более на них приезжают не все оппозиционные группировки, а только какая-то часть из них, а другая часть выступает против переговоров", — добавил собеседник агентства.

Встречи до конца года

При этом эксперт отметил, что переговоры, безусловно, важны с точки зрения того, что они позволяют узнавать планы и позиции различных группировок.

По словам де Мистуры, в текущем году он рассчитывает провести еще четыре раунда межсирийских переговоров, чтобы к его завершению получить "совершенно другую картинку".

"Мы намерены сделать так, чтобы наша работа, которая является подготовительной к тому моменту, когда мы сможем заявить, что у нас действительно началась мирная конференция по Сирии в Женеве, продолжится в августе и сентябре. И, возможно, также в октябре и даже в ноябре. Поэтому что мы надеемся, что к концу года у нас будет совершенно другая картинка в Сирии", — заявил де Мистура в ответ на вопрос о возможности продления своего мандата, который истекает в октябре.

Комментируя намерение де Мистуры провести до конца года еще четыре раунда переговоров, востоковед, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина выразила мнение, что их, "возможно, потребуется и больше".

"Де Мистура наконец-то, видимо, признал, что одной Женевы недостаточно. Только объединенными усилиями можно достигнуть каких-то шагов вперед на переговорах по Сирии, имеется в виду не только в Женеве, но и в Астане, и в двусторонних контактах, как это сейчас сделали россияне и американцы", — отметила Супонина.

Спор о корзинах

Традиционно в центре внимания на переговорах находятся четыре "корзины" по урегулированию в Сирии, которые ранее предложил спецпредставитель ООН.

Как заявил де Мистура в интервью РИА Новости, технические дискуссии с участием делегаций групп сирийской оппозиции и отдельно Дамаска на нынешних переговорах пройдут не только по будущей конституции Сирии, но и по другим вопросам — управлению, борьбе с терроризмом и выборам.

Как отметил ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин, четыре "корзины", о которых упомянул де Мистура, вызывают самые большие споры между сторонами на межсирийских переговорах.

"Эти темы ключевые, по которым каждая сторона противостояния имеет свои точки зрения", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что переговорный процесс осложняется тем, что различные группы оппозиции не могут сблизить свои позиции по ключевым вопросам. "В этом корень сложностей", — сказал РИА Новости эксперт.

На прошлой неделе де Мистура заявлял, что "необходимо избежать излишних ожиданий" от нового раунда переговоров в Женеве. По его словам, в ходе последней встречи по Сирии в Астане удалось достигнуть "некоторого прогресса".

Кому писать конституцию

Другим острым вопросом сирийского урегулирования является участие в нем курдов, на привлечении которых настаивают многие участники процесса. Говоря о курдской общине Сирии, де Мистура назвал ее участие в политическом урегулировании необходимым. Он также выразил мнение, что сирийские курды должны участвовать в работе над проектом Основного закона.

По мнению Владимира Сажина, включить курдов в обсуждение конституции было правильным решением. Однако, подчеркнул эксперт, разработка Основного закона предполагает длительную подготовительную работу с участием всех сторон конфликта.

"Я думаю, положительно, правильное решение, что курды, конечно, должны принимать участие в разработке конституции… Это результат, который может быть только при позитивном решении, при позитивных итогах тех переговоров (межсирийских). А это все довольно сложно", — отметил Сажин.

Он пояснил, что даже если отдельными группировками будет создана основа конституции, силы, которые не участвовали в ее разработке, поддержат этот документ. Поэтому, считает Сажин, сначала все участники сирийского конфликта должны прийти к единому взгляду на будущее страны.

Единство и от кого оно зависит

Несмотря на сближение позиций и ряд продуктивных отдельных встреч, говорить об объединении сирийских оппозиционных групп на переговорах в единую делегацию преждевременно, подчеркнул де Мистура.

"Пока рано так говорить. Мы сейчас видим прогресс в движении оппозиции к выработке общей позиции", — сказал он.

Крупный специалист по Ближнему Востоку, советник главы РИСИ Елена Супонина полагает, что объединение сирийской оппозиции зависит по большей части от США и их региональных союзников.

"Сирийская оппозиция до сих пор остается расколотой. Здесь очень многое зависит от американцев и их союзников в регионе, той же Саудовской Аравии. Если они захотят, чтобы оппозиция как-то сплотила свои ряды, то они этого добьются. Но пока американцы эту свою часть домашней работы не выполняют", — сказала эксперт.

Настрой обнадеживает

Оптимизм де Мистуры насчет перемирия на юго-западе Сирии вселяет надежду на то, что договоренности РФ и США могут заработать и привести к урегулированию сирийского конфликта, считает Супонина.

Ранее де Мистура заявил, что ООН считает установление режима перемирия на юго-западе Сирии значимым шагом в сфере урегулирования конфликта.

"Де Мистура, как никто другой, хорошо осведомлен о происходящем в Сирии, и его оптимизм вселяет надежду на то, что российско-американские договоренности могут заработать, а в дальнейшем даже привести к полному урегулированию конфликта в этой стране", — заявила эксперт РИА Новости.

Супонина призвала оценивать перспективы перемирия на юго-западе САР с осторожностью, так как де Мистура "вселяет больше уверенности в расчете на то, что это повлияет на участников переговоров".

"Тем не менее, надо осознавать, что препятствий на пути к примирению сторон в Сирии еще очень много, не все зависит только от США и России. Очень важна позиция региональных игроков, таких как Саудовская Аравия, с одной стороны, и Иран, с другой. Так что предстоит еще много работы", — сказала Супонина.

Эксперт положительно оценила обсуждение сторонами в Сирии проекта будущей конституции и напомнила, что диалог по нему был активизирован Россией. "Хорошо, что сирийцы обсуждают это, но, конечно же, там и гуманитарные вопросы, и экономические. В Сирии должны проводиться реформы. Правительство Асада это тоже понимает и работает в этом направлении", — сказала она.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) по просьбе Дамаска.

Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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