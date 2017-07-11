Турция стягивает военный транспорт к сирийской границе, сообщили СМИ

АНКАРА, 11 июл — РИА Новости. Шесть транспортных автоколонн проследовали к району Мусабейли приграничной с Сирией турецкой провинции Килис, сообщает во вторник агентство Anadolu.

Отмечается, что военно-транспортные средства отправлены Турцией для усиления своих подразделений и будут размещены на границе с Сирией, с противоположной стороны которой находится контролируемый силами самообороны сирийских курдов регион Африн.

Как заявил на прошлой неделе министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает проведение военной операции в Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

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