Военный конфликт обошёлся ВВП Сирии в 226 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Длящийся с 2011 года военный конфликт в Сирии привел к тому, что разница между фактическим и ожидавшимся ростом экономики страны (упущенный рост ВВП) составила 226 миллиардов долларов, сообщает Всемирный банк в своем аналитическом исследовании в понедельник.

Аналитики банка также уточняют, "что разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры".

Согласно предыдущим исследованиям, опубликованным в СМИ, до войны ВВП Сирии составлял 60,2 млрд, сейчас же этот показатель не превышает 24 миллиардов.

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