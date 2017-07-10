Могерини намерена обсудить с Лавровым перемирие в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что во вторник намерена обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым договоренности о зонах деэскалации в Сирии и возможную роль ЕС по поддержке возвращения сирийских районов к нормальной жизни.

С полудня воскресенья на юго-западе Сирии вступил в силу режим прекращения огня, об установлении которого договорились РФ, США и Иордания. Встреча Могерини с Лавровым состоится в Брюсселе во вторник.

"Есть вопросы, которые ЕС может изучить и рассмотреть, чтобы поддержать возвращение к нормальной жизни в районах Сирии, когда решения будут выполнены, когда мы увидим, что соглашение соблюдается. Это я, конечно, обсужу завтра в Брюсселе с министром Лавровым", — сказала Могерини журналистам, комментируя соглашение о прекращении огня в Сирии.

Она отметила, что "если есть шанс поддержки такого соглашения дополнительными мерами, которые может предпринять ЕС, мы (ЕС — ред.) будем готовы сделать это".

"Но мне кажется, что мы пока находимся на слишком ранней стадии. Поэтому мой сигнал: пусть это заработает", — заявила глава дипломатии ЕС.

В прошлую пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

По словам Лаврова, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать российская военная полиция при координации с США и Иорданией.

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