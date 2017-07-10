Оппозиция рассчитывает на распространение перемирия на всю Сирию

КАИР, 10 июл — РИА Новости. Вооруженная сирийская оппозиция рассчитывает на распространение перемирия, заключенного на юго-западе Сирии, на всю территорию страны, заявил начальник генерального штаба Свободной сирийской армии Ахмад Берри.
По его словам, официальный Дамаск будет вынужден соблюдать перемирие, если об это договариваются Россия и США. "Дамаск пытается любыми способами не утверждать перемирия… Но если режим почувствует, что США и Россия хотят закрепить это перемирие, то оно будет соблюдаться", — сказал собеседник агентства.
По его мнению, главная цель данного перемирия — это защита границ Иордании и Израиля. "Мы хотели бы большей ясности, чтобы об этой договоренности было объявлено официально", — добавил Берри.
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