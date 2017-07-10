Оппозиция рассчитывает на распространение перемирия на всю Сирию

КАИР, 10 июл — РИА Новости. Вооруженная сирийская оппозиция рассчитывает на распространение перемирия, заключенного на юго-западе Сирии, на всю территорию страны, заявил начальник генерального штаба Свободной сирийской армии Ахмад Берри.

"Мы бы хотели всеобъемлющего перемирия… Чтобы перемирие распространялось на всю Сирию, а не отдельный район", — сказал Берри РИА Новости.

По его словам, официальный Дамаск будет вынужден соблюдать перемирие, если об это договариваются Россия и США. "Дамаск пытается любыми способами не утверждать перемирия… Но если режим почувствует, что США и Россия хотят закрепить это перемирие, то оно будет соблюдаться", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, главная цель данного перемирия — это защита границ Иордании и Израиля. "Мы хотели бы большей ясности, чтобы об этой договоренности было объявлено официально", — добавил Берри.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. В свою очередь, как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>