Тиллерсон заявил о "некотором прогрессе" в сирийском урегулировании

ВАШИНГТОН, 10 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о "некотором прогрессе" по ситуации в Сирии и отметил, что Вашингтон продолжит "упорно работать" по этому вопросу с Турцией.

"Мы добиваемся некоторого прогресса в Сирии", — сказал Тиллерсон, выступая перед сотрудниками генконсульства США в Стамбуле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

Как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

Тиллерсон выразил надежду, что подобный режим перемирия возможно будет воспроизвести и в некоторых районах "в северной части Сирии".

"Мы надеемся, что мы сможем это воспроизвести с Турцией в некоторых районах в северной части Сирии. Так что мы намерены работать упорно над этими вопросам", — сказал госсекретарь США.

"Я думаю и надеюсь, что это также послужит основой для укрепления доверия (между США и Турцией — ред.)", — отметил Тиллерсон.