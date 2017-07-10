В Госдуме рекомендовали ратифицировать протокол по авиагруппе ВС в Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по международным делам рекомендовал ратифицировать протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР.
Положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования.
Кроме того, протокол уточняет статус личного состава российской авиационной группы ВС РФ, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.
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