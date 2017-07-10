Лавров рассказал, как идет согласование деэскалации в районе Иблиба

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Согласование параметров зоны деэскалации в Сирии в районе Идлиба продолжается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как вы знаете, три другие зоны деэскалации, дискуссии по которым продолжаются в рамках астанинского процесса, также достаточно актуальны. По двум из них, в районе Хомса и Восточной Гуты, мы очень близки к окончательному согласованию. По зоне в районе Идлиба переговоры продолжаются", — заявил Лавров на пресс-конференции.

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