Лавров сообщил о создании центра по мониторингу перемирия в Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что РФ, США и Иордания создают в Аммане центр по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня на юге Сирии.

"Несмотря на то, что вчера, с 12 часов дня по сирийскому времени действует режим прекращения огня, предстоит еще его закрепить. Так, что там работы хватит и для того, чтобы все эти детали согласовывать. Условленно использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане", — сообщил он журналистам на пресс-конференции в Москве.

По словам Лаврова, "этот центр будет на прямой связи с оппозиционными отрядами, с представителями правительственных сил".

Лавров в минувшую пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал накануне РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>