Сирийская армия начала второй этап операции по освобождению пустыни от ИГ*

БЕЙРУТ, 10 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные им силы приступили ко второму этапу операции "Аль-Фаджр аль-Кубра" (Великий рассвет — араб.) в сирийской пустыне, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия начала второй этап операции "Великий рассвет" к югу от направления аэропорта Ас-Син на востоке провинции Дамаск" — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, на начальном этапе операции армии удалось выбить террористов "Исламского государства"* с ряда стратегических высот на востоке провинции Дамаск, где на данный момент продолжаются ожесточенные бои.

Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что на востоке провинции Сувейда правительственные войска выбили боевиков ИГ* из 15 деревень.

Сирийская армия и союзные им силы начали масштабную операцию под названием "Великий рассвет" в мае. На первом этапе операции правительственным войскам удалось освободить тысячи квадратных километров сирийской пустыни, выбить террористов ИГ* с ряда ключевых нефтяных и газовых полей в провинции Хомс, вернуть контроль над заводом фосфата под Пальмирой, а также восстановить контроль над участком сирийско-иракской границы и соединиться с иракскими войсками недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль.

Другая группировка сирийской армии, освободив город Арак, расположенный на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, продолжает наступление в сторону города Сухне, который является на сегодняшний день крупнейшим оплотом ИГ* на северо-востоке провинции Хомс и расположен на пути к осажденному террористами городу Дейр-эз-Зор.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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