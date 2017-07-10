Ракетный фрегат "Адмирал Эссен" возвращается в Средиземное море

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" в понедельник вновь присоединится к постоянному соединению ВМФ в Средиземном море, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

В конце июня "Адмирал Эссен" произвел из Средиземного моря ракетные пуски по позициям боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии. Затем корабль вернулся в Севастополь, где экипаж получил несколько дней отдыха, и теперь возвращается в Средиземное море.

"После непродолжительного захода в Севастополь экипаж фрегата "Адмирал Эссен" взял курс на черноморские проливы. Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", — сказал Трухачёв.

Согласно плану ротации, "Адмирал Эссен" сменит однотипный корабль "Адмирал Григорович", который входит в группировку с марта 2017 года.

Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Министерство обороны РФ Удар ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по позициям боевиков

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