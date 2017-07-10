Лавров рассказал о работе с США по соглашению о зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия и США продолжат взаимодействие по реализации соглашения о зоне деэскалации на юге Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается перспектив нашего взаимодействия с американцами, это взаимодействие продолжится по реализации тех договоренностей, которые были согласованы по зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Меморандум от 7 июля, который подписан нами, американцами и иорданцами, предполагает разработку дополнительных деталей, которые будут фиксировать то, как эта зона будет функционировать на практике. И несмотря на то, что вчера с 12.00 по сирийскому времени действует режим прекращения огня, предстоит еще его закрепить", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Осетии.

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