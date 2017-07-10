ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция приветствует возобновление межсирийских переговоров в Женеве, говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства страны.

"Франция приветствует возобновление переговоров между оппозицией и режимом Сирии, ведущихся под эгидой ООН в Женеве. Мы подтверждаем нашу полную поддержку посредничеству спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры", — говорится в заявлении.

Франция призывает "сирийские стороны, начиная с режима, добросовестно участвовать в дискуссиях с тем, чтобы новая сессия (переговоров) позволила продвинуться по пути политического перехода".

"Только политическое решение позволит победить терроризм в Сирии, принести туда мир и упростить возвращение беженцев", — подчеркивают в МИД Франции.

Также в документе говорится, что "Франция продолжит оказывать поддержку делегации Высшего комитета по переговорам оппозиции САР, как заявлял президент республики (Эммануэль Макрон) в телефонном разговоре с главой ВКП — Риядом Хиджабом".

Седьмой раунд межсирийских переговоров проходит в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

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