Россия на "Женеве-7" проведет встречи со всеми делегациями

ЖЕНЕВА, 10 июл — РИА Новости. Россия в ходе начавшегося в понедельник нового раунда переговоров по урегулированию в Сирии проведет ряд встреч со всеми делегациями на сирийских переговорах, а также представителями США, Франции и Китая, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.
Бородавкин добавил, что намерен встретиться также с представителями Китая, Франции и США.
"На эту неделю предусмотрена большая программа контактов. Все они направлены на то, чтобы содействовать продвижению переговорного процесса", — отметил он.
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