Россия на "Женеве-7" проведет встречи со всеми делегациями

ЖЕНЕВА, 10 июл — РИА Новости. Россия в ходе начавшегося в понедельник нового раунда переговоров по урегулированию в Сирии проведет ряд встреч со всеми делегациями на сирийских переговорах, а также представителями США, Франции и Китая, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Мы будем встречаться со всеми без исключения участниками переговорного процесса и представителями тех государств, которые приехали сюда, чтобы наблюдать за переговорами и помогать политическому процессу. У меня уже назначены встречи с представителями делегации Дамаска, будут встречи с оппозиционерами — с московской и каирской группами. И, наверное, с Риядской фракцией (ВКП)", — сказал он.

Бородавкин добавил, что намерен встретиться также с представителями Китая, Франции и США.

"На эту неделю предусмотрена большая программа контактов. Все они направлены на то, чтобы содействовать продвижению переговорного процесса", — отметил он.

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