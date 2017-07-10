У "Женевы-7" нет перспектив, считает эксперт

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перспектив у седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве нет, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

Седьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в понедельник в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

"Собственно говоря, никаких перспектив я не вижу пока. Прогноз может быть только один в этой ситуации: что никаких перспектив нет, к сожалению, сейчас", — заявил Демиденко РИА Новости.

По мнению Демиденко, конфликт в Сирии является противостоянием различных этноконфессиональных группировок, чей деструктивный потенциал еще не исчерпан. "А пока не исчерпан этот деструктивный потенциал, будет продолжаться конфликт", — считает эксперт.

По словам эксперта, между всеми участниками конфликта в настоящий момент существует объединяющий момент — общая борьба против террористической группировки "Исламское государство"*. "Но когда игиловцы либо потерпят поражение, либо, собственно говоря, разбегутся и начнут опять новый этап партизанской войны, этот объединяющий момент сойдет на нет. Тогда следует, на мой взгляд, ждать нового витка конфликта", — заявил Демиденко.

"Очень хорошо, что существует и женевский формат, и астанинский формат… Когда все участники конфликта поймут, что вооруженным путем ничего не решишь, тогда они сядут за стол переговоров, а площадки уже будут подготовлены", — заявил Демиденко.

При этом эксперт сравнил сирийский кризис с гражданской войной в Ливане в 1975-1989 годах. По его словам, только когда участники ливанского конфликта "устали от этой бойни бесперспективной, они сели за стол переговоров и договорились. Так будет и здесь, к сожалению", — считает эксперт.

Что касается заключенного перемирия на юго-западе Сирии, Демиденко уверен, что оно окажет "позитивный эффект" на женевский процесс. "Но он может быть недолгосрочный — вот в чем проблема", — заявил он.

В Астане 4-5 июля состоялся пятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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