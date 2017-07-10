Россия надеется на прогресс на переговорах по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 10 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает, что в ходе начавшегося в понедельник нового раунда переговоров по урегулированию в Сирии будет достигнут определенный прогресс, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин по итогам брифинга спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры с послами стран-членов СБ ООН на полях сирийских переговоров в Женеве.

"Спецпосланник (ООН де Мистура) поделился с нами своими планами, своими наработками, тем, как он собирается вести эти переговоры, работать со сторонами. То, что он говорил, получило поддержку представителей государств-членов СБ ООН в Женеве. Надеемся, что будет достигнут определенный прогресс", — заявил он журналистам.

По его словам, переговоры будут сосредоточены на двух темах: объединении усилий властей Сирии и оппозиции в борьбе с террористами и конституционной реформе, которая, по мнению российской стороны, является "ключом ко всем другим вопросам политического урегулирования в Сирии".

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