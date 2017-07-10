Источник: сирийская армия освободила от ИГ* 15 деревень в провинции Сувейда

БЕЙРУТ, 10 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных сил выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) из 15 населенных пунктов на востоке провинции Сувейда, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
В воскресенье в 12.00 по дамасскому времени (совпадает с мск) на юго-востоке Сирии — в провинциях Сувейда, Дераа и Кунейтра — вступил в силу режим прекращения огня. По данным источников РИА Новости на месте, за минувшие сутки грубых нарушений с обеих сторон зафиксировано не было.
* террористическая организация, запрещенная в России
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