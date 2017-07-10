Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения, Турция — четыре, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России), сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Латакия — одно, Алеппо — одно. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Латакия — одно, Хама — одно, Дамаск — два", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели четыре гуманитарные акции. В городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны продовольственных наборов и воды. В провинции Эль-Кунейтра местному населению выдано 3,2 тонны продовольственных наборов.

Отмечается, что гуманитарную помощь получили 2130 человек, медицинскую помощь — 198 местных жителей. Всего проведено 1463 гуманитарных акции. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2001. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.