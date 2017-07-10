Олимпийские чемпионы посетили российских военных на базе Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 июл – РИА Новости. Олимпийские чемпионы Афин-2004 легкоатлетки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, фехтовальщица Анна Сивкова и борец Алексей Мишин раскрыли российским военнослужащим на авиабазе Хмеймим в Сирии свои спортивные секреты.
"Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни",- сказал журналистам Мишин.
Он отметил, что военнослужащих авиабазы и спортсменов ЦСКА объединяет желание как можно качественнее выполнить поставленную задачу, инициатива и самопожертвование.
Позже военнослужащие и призеры Афин померялись силами в специализированных эстафетах.
В 2004 году в ходе летних Олимпийских игр в Афинах Анна Сивкова стала лучшей фехтовальщицей на шпагах, Татьяна Лебедева завоевала "золото" в прыжках в длину, а Елена Слесаренко — в высоту. Российский борец греко-римского стиля Алексей Мишин одержал верх над соперниками в своей весовой категории.
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