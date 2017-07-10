Олимпийские чемпионы посетили российских военных на базе Хмеймим в Сирии

Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 июл – РИА Новости. Олимпийские чемпионы Афин-2004 легкоатлетки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, фехтовальщица Анна Сивкова и борец Алексей Мишин раскрыли российским военнослужащим на авиабазе Хмеймим в Сирии свои спортивные секреты.

Женщины показали военнослужащим авиабазы Хмеймим особенности индивидуальных тренировок, уделив особое внимание растяжке мышц перед основными тренировками, а Мишин продемонстрировал несколько борцовских приемов.

"Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни",- сказал журналистам Мишин.

Он отметил, что военнослужащих авиабазы и спортсменов ЦСКА объединяет желание как можно качественнее выполнить поставленную задачу, инициатива и самопожертвование.

Позже военнослужащие и призеры Афин померялись силами в специализированных эстафетах.

Лебедева, Слесаренко, Сивкова и Мишин посадили на "Олимпийской алее" традиционные для посещающих базу спортсменов туи, а также передали спортивный инвентарь для занятий тяжелой атлетикой и боксом. Среди подарков и экипировка, спортивная форма с символикой спортивного клуба ЦСКА, который они представляют.

В 2004 году в ходе летних Олимпийских игр в Афинах Анна Сивкова стала лучшей фехтовальщицей на шпагах, Татьяна Лебедева завоевала "золото" в прыжках в длину, а Елена Слесаренко — в высоту. Российский борец греко-римского стиля Алексей Мишин одержал верх над соперниками в своей весовой категории.