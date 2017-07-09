Могерини рассказала о пользе перемирия на юго-западе Сирии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини назвала реализацию перемирия на юго-западе Сирии ключом к продвижению межсирийских переговоров в Женеве.

С полудня воскресенья на юго-западе Сирии вступил в силу режим прекращения огня, об установлении которого договорились РФ, США и Иордания. Речь идет о районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Источник в Дамаске сообщил РИА Новости, что нарушений режима на данный момент не зафиксировано.

"Реализация этих мер, открывающих путь к прекращению боевых действий на всей территории страны и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи, является ключом к продвижению межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве", — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

В понедельник запланировано начало межсирийских переговоров в Женеве, которые продлятся до 15 июля.