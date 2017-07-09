МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Создание новой зоны деэскалации на юго-западе Сирии следует рассматривать как важный шаг на пути к достижению устойчивого прекращения огня в арабской республике, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В то же время, по его мнению, страны-гаранты должны действовать с достаточной решительностью, чтобы не допустить превращение этих районов в автономные анклавы, поставив тем самым под удар территориальную целостность Сирии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. В свою очередь, как информировал РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, перемирие в этих районах соблюдается: каких-либо провокаций или нарушений не зафиксировано.

"Я бы сказал, что у нынешней ситуации — ситуации с зонами деэскалации — есть две стороны: положительная и отрицательная. Положительная заключается в остановке боевых действий и заморозке конфликта. Отрицательная — в том, что эти зоны могут превратиться в де-факто самостоятельные анклавы", — заявил Долгов РИА Новости.

Как отметил эксперт, страны-гаранты (Россия, Турция и Иран) должны сделать все возможное для того, чтобы зоны деэскалации в САР не превратились в автономные районы, в которых сформируется своя, не подчиняющаяся Дамаску власть со своими вооруженными отрядами.

"Это — районы, которые уже фактически находятся не под юрисдикцией правительства, — констатировал востоковед. — Поэтому, следует подумать о том, что существует вероятность превращения этих зон в анклавы, куда впоследствии могут проникнуть радикальные группировки. Это создает опасность для территориальной целостности Сирии. Кроме того, вызывают тревогу поступающие из Вашингтона заявления о том, что США не хотят передавать районы, где базируется оппозиция, под юрисдикцию центрального правительства".

Долгов убежден: будет соблюдаться новый режим прекращения огня в Сирии или нет, в основном зависит внешних сил, поддерживающих вооруженные группировки на территории арабской республики. "Действительно, мы говорим о том, что эти акторы могут воздействовать на то или иное развитие событие. Однако все эти внешние силы имеют свои конкретные интересы в этом конфликте. Эти интересы не всегда совпадают с общей задачей прекращения вооруженных действий и нахождения путей политического урегулирования. Такие цели, на мой взгляд, стоят только у России. В некоторой степени — также и у Ирана", — отметил собеседник.

В заключение он подчеркнул, что планы некоторых стран по территориальному разделению Сирии существуют с самого начала конфликта в 2014 году. "На мой взгляд, эти планы имеют место до сих пор. В этой связи, прекращение огня — это одна задача. Но сохранение страны в ее нынешних границах — это первостепенное и самое трудное дело", — добавил эксперт.

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