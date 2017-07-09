МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Создание новой зоны деэскалации на юго-западе Сирии следует рассматривать как важный шаг на пути к достижению устойчивого прекращения огня в арабской республике, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В то же время, по его мнению, страны-гаранты должны действовать с достаточной решительностью, чтобы не допустить превращение этих районов в автономные анклавы, поставив тем самым под удар территориальную целостность Сирии.
"Я бы сказал, что у нынешней ситуации — ситуации с зонами деэскалации — есть две стороны: положительная и отрицательная. Положительная заключается в остановке боевых действий и заморозке конфликта. Отрицательная — в том, что эти зоны могут превратиться в де-факто самостоятельные анклавы", — заявил Долгов РИА Новости.
"Это — районы, которые уже фактически находятся не под юрисдикцией правительства, — констатировал востоковед. — Поэтому, следует подумать о том, что существует вероятность превращения этих зон в анклавы, куда впоследствии могут проникнуть радикальные группировки. Это создает опасность для территориальной целостности Сирии. Кроме того, вызывают тревогу поступающие из Вашингтона заявления о том, что США не хотят передавать районы, где базируется оппозиция, под юрисдикцию центрального правительства".
В заключение он подчеркнул, что планы некоторых стран по территориальному разделению Сирии существуют с самого начала конфликта в 2014 году. "На мой взгляд, эти планы имеют место до сих пор. В этой связи, прекращение огня — это одна задача. Но сохранение страны в ее нынешних границах — это первостепенное и самое трудное дело", — добавил эксперт.
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