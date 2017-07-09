БЕЙРУТ, 9 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Режим прекращения огня в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии, вступивший в силу в полдень воскресенья, действует без провокаций и нарушений, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.
"Сегодня явных нарушений режима прекращения огня на юго-западе Сирии зафиксировано не было", — рассказал собеседник агентства.
Командование сирийской армии никаких официальных заявлений в связи с режимом прекращения огня на юге страны пока не публиковало.
Госдепартамент отмечал, что соглашение о перемирии на юго-западе Сирии не связано с астанинским процессом. В Астане в среду завершился пятый раунд переговоров, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Меморандум о создании этих зон Россия, Турция и Иран подписали на предыдущем раунде в мае.
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