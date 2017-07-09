Ракетный фрегат "Адмирал Эссен" направился в Сирию, сообщил источник

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Ракетный фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" вышел из Севастополя и направился к берегам Сирии, где войдет в российскую группировку боевых кораблей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

Ранее сообщалось о том, что на Черноморский флот прибыл новейший ракетный фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", который совершил переход вокруг Европы и во время плавания произвел ракетные пуски по позициям боевиков ИГ* в Сирии. После прибытия в Севастополь экипаж корабля получил несколько дней послепоходового отдыха.

Как заявил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, экипажу "Адмирала Эссена" предстоит отработать действия при совместном плавании в составе группировки.

"Фрегат несет на борту крылатые ракеты "Калибр" и будет входить в состав так называемой ударной группы. Экипажу предстоят многочисленные тренировки по отработке отражения атак с воздуха, с берега и с воды. Экипаж корабля поддерживает постоянную боевую готовность, оружие и технические средства", — подчеркнул собеседник агентства.

Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

* Террористическая организация, запрещенная в России

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