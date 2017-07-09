Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений, из них в провинциях: Латакия – два, Хама – два, Дамаск – два, Деръа – одно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

За сутки было подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенном пункте Рас-Эн-Нурия провинции Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся к режиму перемирия населенных пунктов составило 2001.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также не менялось за сутки — 228.

В бюллетене говорится, что специалисты российского Центра по примирению за сутки провели семь гуманитарных акций в городе Алеппо и провинции Латакия. Общий вес гумпомощи составил 3,61 тонны, ее получили 1130 человек. Также по линии ООН была проведена гуманитарная акция: осуществлен гуманитарный конвой в населенные пункты Яльда, Бабила, Байт-Сахам провинции Дамаск.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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