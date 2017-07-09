Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
За сутки было подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенном пункте Рас-Эн-Нурия провинции Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся к режиму перемирия населенных пунктов составило 2001.
Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также не менялось за сутки — 228.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>