Дамаск осуждает решение Израиля провести выборы на Голанских высотах

БЕЙРУТ, 8 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Сирии направило два письма — генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности ООН — с осуждением решения Тель-Авива провести муниципальные выборы в деревнях на Голанских высотах, сообщается в распространенном для СМИ заявлении МИД Сирии.

"МИД Сирийской арабской республики категорически против проведения оккупационным Израилем выборов в так называемые местные советы в деревнях, расположенных на оккупированных Голанских высотах", — отмечается в коммюнике.

Сирийское внешнеполитическое ведомство также заявило, что новые решения Израиля полностью нарушают Устав ООН, международное законодательство и Женевские соглашения, связанные с защитой гражданских лиц в военное время.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал, а в 1981 году в одностороннем порядке аннексировал Голанские высоты. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.