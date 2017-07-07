Тиллерсон: Россия, США и Иордания через неделю придут к соглашению по Сирии

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонам деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время недели, заявил выступая в Гамбурге госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"По поводу договора между США, РФ и Иорданией, у нас очень ясная картина. Мы будем предоставлять силы для охраны безопасности. Но у нас есть пара деталей, над которыми нам еще нужно поработать. Я думаю, что это будет закончено меньше, чем за неделю", — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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