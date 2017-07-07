Россия и США обеспечат прекращение огня на юго-западе Сирии, заявил Лавров

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. Эту информацию в пятницу подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Договорились о некоторых вполне конкретных вещах. Первое — буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Эс-Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 (часов) пополудни по дамасскому времени с 9 июля", — сказал Лавров по итогам первых переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня с теми группировками, которые там находятся. Кроме того, в этом районе беспечен гуманитарный доступ. При этом, по словам Лаврова, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

"На первых порах безопасность вокруг зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции, при координации с американцами и иорданцами. И, что не мало важно, в этом документе четко подтверждена приверженность России, Иордании и США суверенитету и территориальной целостности САР и резолюциям Совета Безопасности, которые заложили основу для продвижения политического урегулирования", — добавил российский министр.

Он подчеркнул, что это — одна из договоренностей, которую в ходе встречи "оба президента поприветствовали".

По итогам прошедших в столице Казахстана Астане первых четырех раундов встреч по межсирийскому урегулированию были согласованы положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в САР и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. В ходе пятого раунда встреч в Астане, завершившемся 5 июля, главная цель участников переговоров — выход на конкретные договоренности по трем зонам деэскалации в САР — не была достигнута.

Как сообщил ранее глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, Россия обратилась к странам СНГ с призывом рассмотреть вопрос отправки военных наблюдателей для миротворческой миссии в зонах деэскалации в Сирии.

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