СМИ: Россия и США могут объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с воскресенья, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимного представителя американских властей.

По данным агентства, прекращение огня должно вступить в силу в полдень 9 июля. Тема прекращения огня была поднята на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Гамбурге.

Ранее в четверг Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи.

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