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Война в Сирии
Война в Сирии

СМИ: Израиль хочет, чтобы США контролировали зону деэскалации на юге Сирии

12:1207.07.2017
(обновлено: 12:17 07.07.2017)
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© AP Photo / Arab 24 networkАмериканские военные в Сирии. Архивное фотоАмериканские военные в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Израиль возражает против того, чтобы российские войска контролировали зону деэскалации, которую планируется создать на юге Сирии, и просит, чтобы эту миссию взяли на себя США, пишет в пятницу израильская газета "Гаарец".

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой президента Сирии
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По данным издания, в Иерусалиме в целом позитивно отнеслись к замыслу деэскалационной зоны на стыке Сирии, Иордании и Израиля, видя в ней возможность остановить боевые действия у своих границ и не допустить появления там сил Ирана, ливанского движения "Хезболлах" и патронируемых ими отрядов шиитской милиции, которые сражаются на стороне президента САР Башара Асада.

"Одна из главных израильских озабоченностей, как будет обеспечиваться режим прекращения огня в районах у границ Израиля и Иордании и кто будет за это отвечать… Россия предложила, чтобы этой работой на юге Сирии занялась ее армия. Израиль категорически возражает против этого", — сказано в публикации со ссылкой на не названного по имени и должности высокопоставленного израильского чиновника.

"Израиль предпочел бы, чтобы прекращение огня в южной Сирии обеспечивали американские войска. Администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает эту идею, но решения пока не приняла", — пишет "Гаарец".

Наступательная операция против ИГ* в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Наступательная операция против ИГ* в Сирии

Сирия. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
В Сирии две тысячи населенных пунктов присоединились к режиму примирения
По информации издания, переговоры о деэскалационных зонах идут между Россией, США и Иорданией. Израиль активного участия в них не принимает, но информирован о ходе диалога и старается координировать свои позиции с американцами.

Израиль, как пишет "Гаарец", во-первых, не хочет ни в каком виде быть задействованным в обеспечении южной зоны деэскалации, во-вторых, требует, чтобы переговоры о ее создании шли вне рамок Астанинского процесса, в котором участвуют Иран и Турция, в-третьих, настаивает на том, чтобы обсуждаемые договоренности не допускали появления в приграничных районах проиранских сил.

"Информация, которую мы пока получаем, носит общий характер, а это тот случай, когда дьявол в деталях. Мы хотели бы точно видеть, какие обязательства мы получаем", — цитирует "Гаарец" одного из израильских чиновников.

Мальчик с флагом Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
Скромный результат: в Астане не удалось согласовать зоны деэскалации в САР
"Мы дали понять американцам и другим сторонам, что хотим увидеть весь пакет, относящийся к зонам деэскалации, не просто некоторые детали, и тогда сможем решить, какова наша позиция", — добавил он.

Ожидается, что сотрудничество в урегулировании конфликта в Сирии станет одной из главных тем запланированной на пятницу первой встречи президента РФ Владимира Путина с Трампом. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху звонил Путину для обсуждения ситуации в Сирии, сообщили обе стороны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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