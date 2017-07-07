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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперты оценили возможные последствия новой стратегии США в Сирии

12:0707.07.2017
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© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Ситуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Обострение конфликта и федерализация могут грозить Сирии в случае, если США передадут ответственность за контроль над районами страны, ранее отбитыми американскими союзниками у террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), зависящим от Вашингтона формированиям, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе сообщило, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию. Издание отмечало, что США не собираются передавать властям Сирии части страны, отбитые у ИГ американскими союзниками. Предполагается, что ответственность за контроль над этими районами будет возложена на зависящие от Вашингтона формирования, такие как "Сирийские демократические силы" (SDF).

Обострение конфликта

По мнению старшего научного сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, в случае, если США действительно пойдут на такой шаг, это вызовет реакцию как законных властей Сирии, так и их союзников, а также может привести к обострению сирийского конфликта.

"Если они будут реализовываться, это, во-первых, вопреки всем международным нормам, это должно будет вызвать как соответствующую реакцию и сирийского руководства, так и соответствующую реакцию союзников Сирии. Поэтому, в любом случае, если эти действия будут реализовываться, они могут привести к обострению конфликта", — сказал Долгов РИА Новости.

Он полагает, что действия США по возможному возложению ответственности за освобожденные от ИГ территории Сирии своим союзникам будут нелегитимны.

"Здесь прежде всего надо говорить о том, что, если эти заявления соответствуют действительности, то такие решения американской стороны, во-первых, абсолютно незаконны, нелегитимны, поскольку сирийское руководство во главе с (президентом) Башаром Асадом является легитимным органом и представляет Сирийскую Арабскую Республику, и юрисдикция этого легитимного органа распространяется на всю территорию Сирии", — отметил эксперт.

Долгов подчеркнул, что сами США находятся на территории Сирии незаконно, поскольку не было никакого мандата со стороны ООН на действия Соединенных Штатов в Сирии, ни приглашения или просьбы со стороны сирийского руководства. "Поэтому эти действия, если они действительно будут иметь место, они нелегитимны", — добавил он.

Возможность федерализации

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников считает, что действия американской стороны могут привести к федерализации Сирии в будущем.

"Вообще на повестке дня стоит вопрос о федерализации Сирии, на мой взгляд, потому что если американские партнеры наши такую политику будут проводить, то, собственно говоря, это приведет к тому, что отдельные формирования, оппозиционные группировки, правительственные силы, группировка "Исламское государство" — они будут контролировать свою часть территории", — сказал Сотников РИА Новости.

"Если такое решение (со стороны США — ред.) будет принято, если это состоится, то это приведет только к одному — федерализации Сирии, прекращению существования Сирии как единого унитарного государства", — добавил собеседник агентства, подчеркнув, что Москва призывает сохранить унитарное государство в Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с осени 2015 года проводит в Сирии операцию против ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") по просьбе властей страны.

Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

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Война в Сирии
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