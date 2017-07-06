ВВС Сирии нанесли удары по ИГ* в провинциях Хомс, Хама и Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 6 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС Сирии нанесли массированные удары по объектам и местам скопления боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, авиация разбомбила ряд объектов террористов в 70 километрах к югу от города Абу-Камаль близ границы с Иорданией.

На востоке провинции Хама в районе поселения Джанет Аль-Эльбави сирийская авиация уничтожила места скопления боевиков ИГ*, в результате было ликвидировано большое количество террористов.

В провинции Дейр-эз-Зор самолеты ВВС САР уничтожили огневые позиции и места скопления ИГ* сразу в нескольких районах — Ас-Сарда, Ат-Тим, в деревнях Дженейна и Аль-Багилия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористы ИГ* перебрасывают из сирийской Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов. Согласно заявлению, в приграничный с Ираком город Абу-Камаль доставлены компоненты химического оружия в сопровождении нескольких экспертов-химиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>