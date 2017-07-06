МИД РФ: эксперты до сих пор не побывали на месте трагедии в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты до сегодняшнего дня не побывали на месте инцидента в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ставить точку в вопросе "кто и каким образом применил в провинции Идлиб зарин?" еще слишком рано. Тем более, что на месте трагедии до сих пор так еще никто и не был. Не побывала миссия ОЗХО, ни совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию подобных случаев. Я еще раз хочу подчеркнуть, что до сегодняшнего момента, несмотря на все доклады, брифинги состоявшиеся, выступления экспертов, представителей стран, до сегодняшнего дня эксперты на месте не побывали", — сказала Захарова.

Она напомнила, что организация "Белые каски", которая предоставила видео из Хан-Шейхуна, является "одиозной структурой", которая была неоднократно замешена в фальсификациях и публично разоблачена.

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