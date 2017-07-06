МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Террористы планируют в Сирии постановочные химические атаки для обоснования ударов США по вооруженным силам САР, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициями сирийских правительственных сил", — сказала Захарова.
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