Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Террористы планируют в Сирии постановочные химические атаки для обоснования ударов США по вооруженным силам САР, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициями сирийских правительственных сил", — сказала Захарова.

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