Путин внес в Госдуму протокол к соглашению о размещении авиагруппы в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР, следует из базы документов нижней палаты.

Протокол был подписан 18 января в Дамаске.

Ранее сообщалось, что положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования.

Кроме того, протоколом уточняется статус личного состава российской авиационной группы, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.

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