Тиллерсон назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация в Сирии станет ключевой темой на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как рассказал журналистам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, от сотрудничества Москвы и Вашингтона зависит прогресс в борьбе с группировкой "Исламское государство"*.
Стабильность в Сирии
По словам Тиллерсона, все участники конфликта в Сирии, должны "обеспечить стабильность на месте".
"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства"*, может быть загублен". Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", — заявил госсекретарь США.
Он отметил, что у США и России есть потенциал для координации в Сирии.
Как победить ИГ*
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также призвал искать возможности для продолжения борьбы с террористическими группировками.
"Поскольку сейчас происходит освобождение Ракки, ИГ* нанесен большой ущерб, и ИГ* могла быть на пороге полного поражения в Сирии, если все стороны сфокусируются на этой цели", — сказал дипломат.
"Чтобы завершить эту миссию, международное сообщество, а особенно Россия, должны устранить препятствия для нанесения поражения ИГ, и помочь обеспечить стабильность, которая помешает ИГ* восстать из пепла их неудачного и мошеннического халифата", — добавил Тиллерсон.
При этом он отметил, что все стороны сирийского конфликта должны помнить об общей цели — борьбе с терроризмом.
Отношения между США и Россией
Рекс Тиллерсон также заявил о том, что во время встречи в Гамбурге Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.
"Я думаю, очень важным аспектом является восстановление доверия между нами и Россией на уровне военных, а также на дипломатическом уровне", — заявил госсекретарь, говоря о сотрудничестве двух стран по Сирии.
Американский дипломат добавил, что это отвечает интересам как самих стран, так и всего международного сообщества.
"Пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США… Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами", — сказал он журналистам.
Прогресс уже есть
Глава госдепа отметил, что Россия и США способны договариваться. В качестве примера он привел договоренность о создании деконфликтных зон в Сирии.
"Там, где были небольшие инциденты, они их разрешали быстро и мирно", — добавил он.
Ожидания Кремля
Накануне в Кремле также заявили, что одной из главных тем переговоров между Путиным и Трампом станет ситуация в Сирии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин намерен поднять и вопрос об урегулировании конфликта на Украине.
"Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, — предтеч и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине", — добавил пресс-секретарь.
По его словам, в Кремле ожидают, что встреча пройдет в рабочем ключе.
"Первая встреча, первое знакомство двух президентов — вот, наверное, главное в этой встрече", — заявил Песков, отвечая на вопрос о приоритетах переговоров между Путиным и Трампом.
*Террористическая организация, запрещенная в России