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Война в Сирии
Война в Сирии

Тиллерсон назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

08:2706.07.2017
(обновлено: 08:42 06.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГоссекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГоссекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация в Сирии станет ключевой темой на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как рассказал журналистам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, от сотрудничества Москвы и Вашингтона зависит прогресс в борьбе с группировкой "Исламское государство"*.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле рассказали, чего ждут от первой встречи Путина и Трампа
Первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге. До этого общение лидеров двух стран ограничивалось лишь телефонными разговорами.

Стабильность в Сирии

По словам Тиллерсона, все участники конфликта в Сирии, должны "обеспечить стабильность на месте".

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства"*, может быть загублен". Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", — заявил госсекретарь США.

Он отметил, что у США и России есть потенциал для координации в Сирии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
О чем Трампу нужно поговорить с Путиным? Американские СМИ уже решили
"Безусловно, у США и России есть неустраненные противоречия по ряду вопросов, но у нас имеется потенциал по координации в Сирии в целях обеспечения стабильности и осуществления взаимных интересов в сфере безопасности", — сказал глава американской дипломатии.

Как победить ИГ*

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также призвал искать возможности для продолжения борьбы с террористическими группировками.

"Поскольку сейчас происходит освобождение Ракки, ИГ* нанесен большой ущерб, и ИГ* могла быть на пороге полного поражения в Сирии, если все стороны сфокусируются на этой цели", — сказал дипломат.

"Чтобы завершить эту миссию, международное сообщество, а особенно Россия, должны устранить препятствия для нанесения поражения ИГ, и помочь обеспечить стабильность, которая помешает ИГ* восстать из пепла их неудачного и мошеннического халифата", — добавил Тиллерсон.

При этом он отметил, что все стороны сирийского конфликта должны помнить об общей цели — борьбе с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Эксперт о встрече лидеров РФ и США: у Трампа – небольшое поле для маневров
"США и наши партнеры из коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* нацелены на обеспечение того, чтобы мирные жители из недавно освобожденных районов могли начать возвращаться домой и восстанавливать свою жизнь", — подчеркнул Тиллерсон.

Отношения между США и Россией

Рекс Тиллерсон также заявил о том, что во время встречи в Гамбурге Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Я думаю, очень важным аспектом является восстановление доверия между нами и Россией на уровне военных, а также на дипломатическом уровне", — заявил госсекретарь, говоря о сотрудничестве двух стран по Сирии.

Американский дипломат добавил, что это отвечает интересам как самих стран, так и всего международного сообщества.

Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Белый дом: Трамп и Путин проведут "нормальную двустороннюю встречу" 7 июля
Говоря о текущем состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном, Тиллерсон заявил, что страны находятся "в самом начале пути".

"Пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США… Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами", — сказал он журналистам.

Прогресс уже есть

Глава госдепа отметил, что Россия и США способны договариваться. В качестве примера он привел договоренность о создании деконфликтных зон в Сирии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лавров о встрече Путина и Трампа: российская сторона к ней готова
"США и Россия уже достигли прогресса по созданию деконфликтных зон в Сирии, которые смогли предотвратить взаимное нанесение ущерба. Наши военные лидеры сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить отсутствие инцидентов между нашими странами на сирийском поле действий", — заявил Тиллерсон.

"Там, где были небольшие инциденты, они их разрешали быстро и мирно", — добавил он.

Ожидания Кремля

Накануне в Кремле также заявили, что одной из главных тем переговоров между Путиным и Трампом станет ситуация в Сирии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин намерен поднять и вопрос об урегулировании конфликта на Украине.

Гамбург. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Александров
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Эксперт призвал не ждать прорыва от встречи Путина и Трампа
Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени.

"Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, — предтеч и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине", — добавил пресс-секретарь.

По его словам, в Кремле ожидают, что встреча пройдет в рабочем ключе.

"Первая встреча, первое знакомство двух президентов — вот, наверное, главное в этой встрече", — заявил Песков, отвечая на вопрос о приоритетах переговоров между Путиным и Трампом.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Война в Сирии
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