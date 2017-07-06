Тиллерсон назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ситуация в Сирии станет ключевой темой на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как рассказал журналистам американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, от сотрудничества Москвы и Вашингтона зависит прогресс в борьбе с группировкой "Исламское государство"*.

Стабильность в Сирии

Первая личная встреча Путина и Трампа состоится 7 июля "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге. До этого общение лидеров двух стран ограничивалось лишь телефонными разговорами.

По словам Тиллерсона, все участники конфликта в Сирии, должны "обеспечить стабильность на месте".

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства"*, может быть загублен". Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий", — заявил госсекретарь США.

Он отметил, что у США и России есть потенциал для координации в Сирии.

Как победить ИГ*

"Безусловно, у США и России есть неустраненные противоречия по ряду вопросов, но у нас имеется потенциал по координации в Сирии в целях обеспечения стабильности и осуществления взаимных интересов в сфере безопасности", — сказал глава американской дипломатии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также призвал искать возможности для продолжения борьбы с террористическими группировками.

"Поскольку сейчас происходит освобождение Ракки, ИГ* нанесен большой ущерб, и ИГ* могла быть на пороге полного поражения в Сирии, если все стороны сфокусируются на этой цели", — сказал дипломат.

"Чтобы завершить эту миссию, международное сообщество, а особенно Россия, должны устранить препятствия для нанесения поражения ИГ, и помочь обеспечить стабильность, которая помешает ИГ* восстать из пепла их неудачного и мошеннического халифата", — добавил Тиллерсон.

При этом он отметил, что все стороны сирийского конфликта должны помнить об общей цели — борьбе с терроризмом.

Отношения между США и Россией

"США и наши партнеры из коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* нацелены на обеспечение того, чтобы мирные жители из недавно освобожденных районов могли начать возвращаться домой и восстанавливать свою жизнь", — подчеркнул Тиллерсон.

Рекс Тиллерсон также заявил о том, что во время встречи в Гамбурге Трамп и Путин обсудят двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Я думаю, очень важным аспектом является восстановление доверия между нами и Россией на уровне военных, а также на дипломатическом уровне", — заявил госсекретарь, говоря о сотрудничестве двух стран по Сирии.

Американский дипломат добавил, что это отвечает интересам как самих стран, так и всего международного сообщества.

Говоря о текущем состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном, Тиллерсон заявил, что страны находятся "в самом начале пути".

"Пока трудно сказать, каковы намерения России в отношениях с США… Я думаю, это самое главное на предстоящей встрече — провести хороший обмен взглядами между президентами Трампом и Путиным о том, как они оба видят природу отношений между нашими странами", — сказал он журналистам.

Прогресс уже есть

Глава госдепа отметил, что Россия и США способны договариваться. В качестве примера он привел договоренность о создании деконфликтных зон в Сирии.

"США и Россия уже достигли прогресса по созданию деконфликтных зон в Сирии, которые смогли предотвратить взаимное нанесение ущерба. Наши военные лидеры сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить отсутствие инцидентов между нашими странами на сирийском поле действий", — заявил Тиллерсон.

"Там, где были небольшие инциденты, они их разрешали быстро и мирно", — добавил он.

Ожидания Кремля

Накануне в Кремле также заявили, что одной из главных тем переговоров между Путиным и Трампом станет ситуация в Сирии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин намерен поднять и вопрос об урегулировании конфликта на Украине.

Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени.

"Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал, — предтеч и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине", — добавил пресс-секретарь.

По его словам, в Кремле ожидают, что встреча пройдет в рабочем ключе.

"Первая встреча, первое знакомство двух президентов — вот, наверное, главное в этой встрече", — заявил Песков, отвечая на вопрос о приоритетах переговоров между Путиным и Трампом.

*Террористическая организация, запрещенная в России