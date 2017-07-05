Россия на сессии ОЗХО указала на пробелы в докладе по химоружию в Сирии

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия на специальной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) указала на многочисленные пробелы в тексте доклада по инциденту с применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне и дала аргументированное объяснение, почему документ нельзя считать приемлемым, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Как отметил Шульгин сразу по завершении специальной сессии исполнительного совета ОЗХО, именно США и западные страны выступили с инициативой провести эту встречу.

"Как оказалось, целью было поднять шум по поводу ответственности сирийского правительства и лично президента Асада за трагедию с применением химического оружия в регионе Хан-Шейхун 4 апреля", — сказал Шульгин в эфире телеканала RT.

По его словам, США и их союзники, не раздумывая расценили результаты финального доклада ОЗХО как стопроцентное доказательство вины сирийского правительства и президента Асада в произошедшей трагедии.

"Мы дали наше объяснение, подкрепленное обоснованными аргументами, почему мы не можем расценивать этот доклад как приемлемый", — подчеркнул Шульгин. По его словам, российская сторона указала на многочисленные пробелы и неточности в тексте доклада.

Несмотря на наши неоднократные призывы, основная проблема заключается в том, что миссия ОЗХО так и не посетила ни Хан-Шейхун, ни авиабазу Шайрат, откуда, согласно заявлениям американцев, сирийские самолеты взлетали, неся на борту химоружие, добавил Шульгин.

По его словам, эксперты были не в состоянии выяснить, что на самом деле произошло в Хан-Шейхуне, "было ли это распылением или взрывом, какой это был вид взрыва, в воздухе или на земле, абсолютно не выяснено".

Ранее замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщил, руководство ОЗХО направляло сирийскому правительству письма, в которых сообщалось, что организация не может отправить группу экспертов для расследования химической атаки в Хан-Шейхуне.

Ранее ОЗХО представила доклад по инциденту в сирийском городе Хан-Шейхуне, подтвердив применение запрещенного газа зарин. Доклад был также передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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